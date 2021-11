Ljus på andra sidan gränsen

År 1621 fick Torneå sitt privilegiebrev från den svenske kungen Gustav den II Adolf. Grannstaden Torneå firar således 400 år och under veckoslutet pågår en hel del aktiviteter i grannstaden.

Redan igår, torsdag inleddes programmet med ett halloween-evenemang på Aines konstmuseum. Fredag till söndag följer en rad olika händelser som exempelvis dansshower, ljusshower, musik och en spökvandring i Torneå centrum. Under helgen pågår sedan vid sidan om lokala arrangörers evenemang PIOT-festivalen. Huvudevenemanget för PIOT-festivalen samlar ljuskonst, artister och mat och dryck under hela lördagskvällen i Rantakatu-området. På festivalen får du gå en stig som leder dig på en resa ovanför vardagen och uppleva staden och dess människor i ett nytt ljus. Evenemangsområdet är öppet för allmänheten från 16:00 till 22:00, finsk tid, enligt information från hemsidan. Även vid Haparanda järnvägsstation pågår det event under söndagens eftermiddag, en slags ljudfestival som enligt beskrivningen innehåller ”världar av spännande ljud och erbjuder överraskande resor till nya upplevelser”.