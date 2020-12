Lurendrejare uppger sig vara bank

För lite mer än en vecka sedan började bluff-sms som såg ut att komma från Nordea att skickas ut till både privatpersoner och företagare.

Nordea uppmärksammade utskicken och har gått ut med en varning. Nordea uppger att meddelandena kan innehålla mottagarens förnamn, delar av ett kontonummer och annan känslig information. Bluff-smsen hänvisar ofta till misstänkta transaktioner, kort eller konton. I meddelandet uppmanas mottagaren att kontakta ett angivet telefonnummer, men det är falskt.

Kontakta riktiga banken

Om man får ett sms som angiver misstänkta transaktioner eller köp från ett nytt nummer så bör man själv kontakta banken, via det nummer som är bankens verkliga, och inte följa numret eller uppmaningar som står i smset.

Ber inte

Kom ihåg att Nordea aldrig kontaktar dig och ber dig använda kort och kortläsare eller Mobilt BankID via telefon, mejl eller sms-meddelanden eller ber dig lämna ut annan känslig information.

”Vi arbetar kontinuerligt mot bedrägerier, både proaktivt, när det väl sker och reaktivt. Vi arbetar också med att utbilda våra kunder i att skydda sig mot bedrägerier. Vad gäller telefonbedrägerier har vi till exempel under en längre tid informerat hur man skyddar sig, bland annat med varningsmeddelanden i nätbanken och i sociala medier och vi har fördjupat samarbetet mellan Polisen och andra banker. Vi har även skickat fysiska brev till äldre kunder eftersom de ofta är bedragarnas måltavla”, uppger Carl Hemren, presskommunikatör på Nordea.

Polisens och bankernas råd – så skyddar du dig mot bedrägerier

– Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter

– Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig

– Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa.

– Om du drabbas – polisanmäl alltid! Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier.

Källa: Nordea