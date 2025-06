Lyckat kollo på Seskarö

För andra året anordnade Frälsningsarmén kollo på Svenska kyrkans lägergård på Seskarö. I år deltog 47 personer och aktiviteterna var många. Många barnfamiljer var, liksom förra året, från Eritrea men också många svenska äldre deltog.

– Under kollodagarna har vi mycket samtal, det är viktigt för de som bor ensamma att få ta del av och kollot är väldigt uppskattat, säger ledaren Marjo Maikkunen.

Aktiviteter som skogspromenader, grillning, mat och bastu, bibelsamtal, spel och målning var något av det som förekom under lägret. Men också ett par vigdes i kapellet i Seskarö under kollodagarna.

– Det kändes väldigt fint. Ett av våra syften är att föra människor samman och att man får lära känna folk från olika länder. Ingen ska behöva vara ensam. Det är en av våra grundtankar i vår verksamhet, säger Marjo Maikkunen.