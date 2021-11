Talmannen nominerar på nytt Magdalena Andersson (S) till statsminister.

Under en presskonferens under torsdagens eftermiddag meddelar talmannen Andreas Norlén att han nominerar återigen Andersson som sin kandidat till posten. Detta eftersom partiledarna han har haft samtal med under dagen har uppgett att de inte har ändrat sina uppfattningar vad gäller vem de kommer att släppa fram.

Statsministeromröstningen beräknas ske på måndag.