Man gripen för stöld och skadegörelse

En tjugofemårig man greps under måndag kväll av polisen efter intensiv spaning. Mannen är nu anhållen och misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelser och stölder.

En bil stals i Kalix under söndag kväll den 6 juli vid kl 22-tiden. Bilen fortsatte därefter sin stöldturné mot Haparanda med omnejd.

– Söndag kväll och natten till måndag inkom flera anmälningar i Kalix och Haparanda, säger polisens presstalesperson.

”Hund och helikopter”

Ärendena handlar om bland annat inbrott i bil, försökt till stöld av cykel samt skadegörelse.

– Vi har jobbat intensivt för att utreda ärendena och har även sökt personen med hund och helikopter. Efter inre och yttre spaning kunde polisen gripa en man i 25-årsåldern under måndag kväll, säger polisens presstalesperson.

Åklagare har nu beslutat att anhålla mannen, där nu åklagaren leder arbetet. Polisen meddelat att förhör kommer att hållas med den misstänkte mannen och polisen arbetar vidare med utredningen.