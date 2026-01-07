Prenumerera

Uppdaterad! Villa brann ned till grunden

Villan i Bäckesta gick inte att rädda. Under eftermiddagen brann villan ned till grunden.

Det som tycktes som en mindre brand, slutade i dag med att hela villan brann ned till grunden.

Det var i matkällaren på en 1,5 plans villa i Bäckesta, strax söder om Hedenäset i Övertorneå kommun som branden startade i dag. Larmet inkom till SOS Alarm vid lunchtid. Räddningstjänsten konstaterade snabbt att branden var svåråtkomlig.

Under eftermiddagen brann hela villan ned.

Räddningstjänsten fokuserade på att skydda intilliggande byggnader.

Det finns ingen misstanke om brott och ingen ska vara skadad.

 

 

Anders Sjöberg

