Prenumerera

Matte söker sin hund Chiko

Chiko är en liten hund på omkring 10 kilo. Matte Johanna Lepola. saknar honom och hoppas att någon ska hitta honom så han får komma hem igen. Foto: Privat

Var är hunden Chiko? Det är frågan som matte Johanna Lepola ställer sig.

Nu ber hon allmänheten om hjälp att hitta hennes guldklimp. 

Lille Chiko försvann från Kukkola den 21 december då han var ut en sista sväng för kvällen vid 23-tiden. Med sig hade han sin hundkompis, familjens andra hund. Hundkompisen kom in efter en stund. Men Chiko är fortfarande borta.

– Vi är så oroliga, säger Johanna Lepola, matte.

”För kallt nu”

De har sökt överallt de kunnat komma på, de har ringt polisen och räddningstjänsten, en djurkommunikatör och alla de har kunnat komma på att brukar röra sig i området. De har satt ut fällor och specialtränade hundar har varit på plats och försökt spåra Chiko. Nu söker hon efter någon som skulle kunna komma och köra med en drönare med värmekamera över området.

– Vi har sökt dag och natt. Det är alldeles för kallt nu.

Hör av er

Chiko bor egentligen i centrala Haparanda och känner inte till området kring Kukkola så väl.

– Vi vill att han ska komma hem.

Johanna Lepola ber alla som kan ha sett Chiko eller kommer att se honom att kontakta henne eller polisen.

 

Läs mer i Haparandabladet- papperstidningen eller e-tidningen- som kommer ut i veckan.

Linda Danhall

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 70 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play