Matte söker sin hund Chiko

Var är hunden Chiko? Det är frågan som matte Johanna Lepola ställer sig.

Nu ber hon allmänheten om hjälp att hitta hennes guldklimp.

Lille Chiko försvann från Kukkola den 21 december då han var ut en sista sväng för kvällen vid 23-tiden. Med sig hade han sin hundkompis, familjens andra hund. Hundkompisen kom in efter en stund. Men Chiko är fortfarande borta.

– Vi är så oroliga, säger Johanna Lepola, matte.

”För kallt nu”

De har sökt överallt de kunnat komma på, de har ringt polisen och räddningstjänsten, en djurkommunikatör och alla de har kunnat komma på att brukar röra sig i området. De har satt ut fällor och specialtränade hundar har varit på plats och försökt spåra Chiko. Nu söker hon efter någon som skulle kunna komma och köra med en drönare med värmekamera över området.

– Vi har sökt dag och natt. Det är alldeles för kallt nu.

Hör av er

Chiko bor egentligen i centrala Haparanda och känner inte till området kring Kukkola så väl.

– Vi vill att han ska komma hem.

Johanna Lepola ber alla som kan ha sett Chiko eller kommer att se honom att kontakta henne eller polisen.

Läs mer i Haparandabladet- papperstidningen eller e-tidningen- som kommer ut i veckan.