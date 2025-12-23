Prenumerera

Måttligt intresse för frågor om Haparanda

Av drygt 1 000 utvalda svarade 320 haparandabor på hur det är att bo i Haparanda. Av dessa skulle 40 procent rekommendera andra att bosätta sig i gränsstaden. 

I år var intresset lågt för att delta vid Statistiska centralbyråns medborgarundersökning om hur det är att leva i Haparanda.

Av 1097 slumpmässigt tillfrågade svarade 320 personer.

Av dessa 320 personer uppger 81 procent att de tycker att Haparanda är en mycket bra eller ganska bra kommun att bo i. 40 procent kan tänka sig att rekommendera andra att bo i Haparanda. Däremot är det få som anser att de har möjlighet till insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter, enbart 13,5 procent anser att de har ”ganska stora” möjligheter till insyn och inflytande.

 

Linda Danhall

