Meänkieli är inte det centrala

Replik till ”Meänkieli stoppar utvecklingen” i Haparandabladet 9 oktober 2020.

Signaturen ’Utflyttad som längtar hem’ (9/10) är bekymrad över att man som boende i Tornedalen måste kunna meänkieli för att kunna ta sig fram i dess arbetsmarknad. Det skulle kunna betecknas som ett sensationellt påstående om det hade varit sant. Det vill säga, om det i Tornedalen funnits en separatistisk rörelse som hade drivit frågan att i Tornedalen ska bara tornedalska yttringar (språk, religion, klädstil, etc) drivas fram och inget annat. En sådan rörelse hade präglat den tornedalska arbetsmarknaden och dess näringsliv. Men en sådan rörelse finns inte och kommer sannolikt inte att finnas på år och dagar.

Nej vad signaturen kritiserar är en förmodat postmodern yttring som hävdar att språket är det enda som definierar verkligheten, inte de materiella villkoren (de ekonomiska betingelserna och institutionerna). Däri har signaturen rätt. Den postmoderna filosofin har, där den haft genomslag, drivit human- och samhällsvetenskaperna mot en återvändsgränd kunskapsmässigt (relativism och antiessentialism). Det är också därför jag anser att meänkieli inte är det centrala i förståelsen av dagens tornedalska situation med utgångspunkt i försvenskningsprocessen (1890-1940). De materiella villkoren (svag ägo- och förmögenhetsbildning, en undermålig tjänste- och industriell sektor, svagt skatteunderlag, en inom-världslig och konservativ religion, en stereotypiserad genusstruktur, etc) ger här ett bättre kunskapsunderlag till varför situationen blivit som den blivit.

Men däremot faller signaturen i samma fälla av det fenomenologiska misstaget, att utifrån sin egen upplevelse (vilket man aldrig kan ta ifrån personen) generalisera denna till att gälla för flertalet andra personer utan att ha någon annan grund för sitt antagande än sin subjektiva känsla av att upplever jag detta så upplever också andra detta. Det är ren och skär social konstruktivism, och den är lika kunskapsmässigt tokig som den postmoderna filosofin, med den enda skillnaden att social konstruktivism grundar sig på förnimmelsen och upplevelsen av hur saker och ting tycks företa sig.

Men det som jag upplever behöver inte vara liktydigt med hur alla andra upplever det. Det är en lärdom som vi måste hålla i minnet hela tiden. För att motverka detta kan man göra en enkät som mäter utbredningen av en viss värdering, attityd, norm, etc i en viss population.

Och utifrån detta dra slutsatser baserat påtill exempel medelvärdsanalyser. Då vet vi bättre. Men även detta kunskapsunderlag är begränsat eftersom våra känslor, tankar, kommunikationsformer, etc är baserat på det institutionella sammanhang som vi som individer agerar inom. Och det är otvetydigt så att det institutionella sammanhang som omgärdar och griper in i Tornedalen idag är svenskhet i alla dess former (marknadsformer av alla de slag, rikspolitikens spel, kulturyttringar i alla dess former och medialt utbud). Tornedalen är idag etniskt svenskt och har så varit en längre tid. Så min slutsats till signaturen är att du kan med gott mod åka hem till Tornedalen och slå dig väl till ro med dina meriterande erfarenheter utan att det skall väcka några större institutionella bekymmer för din del.

Tage Alalehto