Medaljregn över Haparanda SKT friidrott

Haparanda SKT friidrott (HSKT) deltog i DM Norra Norrland i Boden under helgen. Det resulterad i 27 medaljer fördelade på tolv guld, nio silver och sex brons. Friidrottarna slog tillsammans 47 personliga rekord.

En som toppade formen rejält var Tristan Fahlström HSKT P13 som ställde upp i sex grenar och tog sex guld. Han slog även personligt rekord i tre av grenarna.

Felicia Bojang HSKT F17 tog två guld och slog ett personligt rekord i de tre grenarna som hon ställde upp i. Felicia har siktet inställt på USM i Ljungby kommande helgen där hon kommer att ställa upp i höjd och längd mot övriga Sverige-eliten.

Övriga guld i stav togs av Ellinor Hannerfors, Sofie Mogemark och Alice Pihlajamaa, samt Selma Bojang i slägga.