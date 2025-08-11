Prenumerera

Medaljregn över Haparanda SKT friidrott

Haparanda SKT friidrott. Övre raden från vänster: Felicia Bojang, Frehiwet Mahari, Jemina Sahlman, Sofie Mogemark, Selma Pihlajamaa och Molly Haverinen Nedre raden: Elwin Simolin, Emma Lugnet- Herala, Novalie Härkäniemi, Olivia Tuisku, Selma Bojang och Alice Pihlajamaa. Saknas på bilden gör Ellinor Hannerfors, Tristan Fahlström, Kevin Kangas och Oliver Kangas.
Haparanda SKT friidrott (HSKT) deltog i DM Norra Norrland i Boden under helgen. Det resulterad i 27 medaljer fördelade på tolv guld, nio silver och sex brons. Friidrottarna slog tillsammans 47 personliga rekord.
En som toppade formen rejält var Tristan Fahlström HSKT P13 som ställde upp i sex grenar och tog sex guld. Han slog även personligt rekord i tre av grenarna.
Felicia Bojang HSKT F17 tog två guld och slog ett personligt rekord i de tre grenarna som hon ställde upp i. Felicia har siktet inställt på USM i Ljungby kommande helgen där hon kommer att ställa upp i höjd och längd mot övriga Sverige-eliten.
Övriga guld i stav togs av Ellinor Hannerfors, Sofie Mogemark och Alice Pihlajamaa, samt Selma Bojang i slägga.
Maria Nystrom Krantz

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Solen skiner på staden och välorganiserad raggarträff

Hur många år Classic Motor Meet arrangerats i sin nuvarande form kan ingen riktigt svara på, men över ett antal säsonger har arrangemanget slipats till sommarens turistiska klimax i gränslandet. HB frotterar sig i folkliv i dagarna tre. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

17 juli, 2025 6 kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play