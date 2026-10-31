Mili hyllas efter skrällen – gränsklubbens trio till final i TV-pucken

Mili Hellman fick stora lovord i SVT när Norrbotten slog Värmland med 1–0 och nådde sin första flickfinal i TV-pucken. Nu ska Haparanda/Torneå-backen och klubbkamraterna Wilhelmina Juntto och Thea Asplund spela om guldet.

Norrbotten försvarade sin uddamålsledning hela vägen i lördagens semifinal i Örnsköldsvik. Mili Hellman följde med framåt, utmanade och fick kommentatorerna att tala om hennes framtid.

– Jag tror inte hon fattar hur bra hon är, sa kommentatorn i SVT.

Där lyftes framför allt hennes skridskoteknik och förmåga att behålla farten med blicken uppe. Mili Hellman, född 2012, kan dessutom spela TV-pucken även 2027.

Hennes offensiva utflykter uppmärksammades under andra perioden. I slutminuterna, när Värmland jagade kvittering i numerärt överläge, bröt hon också en passningsväg.

Sex poäng för Juntto

Wilhelmina Juntto är poängbäst bland Tornedalsspelarna med två mål och fyra assist på fem matcher. Mili Hellman har tre assist. Haparanda/Torneås tredje representant, Thea Asplund, har också spelat alla fem matcher.

Pajala HC:s Nova Brodin står på ett mål och en assist. Även Selma Kulju Blanck och målvakten Freja Nilsson Snell finns i finaltruppen.

I semifinalen vaktades målet av Luleå HF:s Amanda Persson. Hon höll nollan för tredje matchen i följd. Kerstin Lundqvist gjorde matchens enda mål.

Finalen spelas söndag den 1 november klockan 13.10 svensk tid.