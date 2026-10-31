Prenumerera

Mili hyllas efter skrällen – gränsklubbens trio till final i TV-pucken

Mili Hellman fick stora lovord i SVT när Norrbotten slog Värmland med 1–0 och nådde sin första flickfinal i TV-pucken. Nu ska Haparanda/Torneå-backen och klubbkamraterna Wilhelmina Juntto och Thea Asplund spela om guldet.

Norrbotten försvarade sin uddamålsledning hela vägen i lördagens semifinal i Örnsköldsvik. Mili Hellman följde med framåt, utmanade och fick kommentatorerna att tala om hennes framtid.

– Jag tror inte hon fattar hur bra hon är, sa kommentatorn i SVT.

Där lyftes framför allt hennes skridskoteknik och förmåga att behålla farten med blicken uppe. Mili Hellman, född 2012, kan dessutom spela TV-pucken även 2027.

Hennes offensiva utflykter uppmärksammades under andra perioden. I slutminuterna, när Värmland jagade kvittering i numerärt överläge, bröt hon också en passningsväg.

Sex poäng för Juntto

Wilhelmina Juntto är poängbäst bland Tornedalsspelarna med två mål och fyra assist på fem matcher. Mili Hellman har tre assist. Haparanda/Torneås tredje representant, Thea Asplund, har också spelat alla fem matcher.

Pajala HC:s Nova Brodin står på ett mål och en assist. Även Selma Kulju Blanck och målvakten Freja Nilsson Snell finns i finaltruppen.

I semifinalen vaktades målet av Luleå HF:s Amanda Persson. Hon höll nollan för tredje matchen i följd. Kerstin Lundqvist gjorde matchens enda mål.

Finalen spelas söndag den 1 november klockan 13.10 svensk tid.

Fredrik Liedholm

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 70 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play