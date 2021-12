Miljarderna flödar från Kaunisgruvan – staten den stora vinnaren

PAJALA: 2019 och 2020 gjorde Kaunis Iron en vinst på drygt en miljard kronor. En 50-årig dröm i Pajala har förverkligats. 520 nya jobb har skapats och Pajala kommun fick in 36 miljoner kronor i skatter. 2021 tillkommer ytterligare 1,3 miljarder i vinst för bolaget. Men staten har redan tjänat 330 miljoner, nio gånger mer än kommunen.

Haparandabladet har granskat årsredovisningarna från Kaunis Iron-koncernen samt tidningens arkiv och hämtat in fakta från Skatteverket, Pajala kommun och Kaunis Iron. Vi har i papperstidningen kunnat redovisa skön läsning för hela Tornedalen och Norrbotten på självaste julafton.

Höga malmpriser

Produktionen från gruvan har löpt på enligt plan. Kaunis Iron har själv övertagit driften i anrikningsverket från ett företag i Gällivare. Man har också övertagit transporterna i gruvan från en underleverantör till Snells Entreprenad, ett Kirunaföretag.

Malmpriserna har varit höga. 2,2 miljon ton malmslig har sålts 2019 och 2020 via Narvik, framför allt till Kina som köpte nära 60 procent av gruvans produktion. Att Northland valde Narvik i stället för finska Kemi som utskeppningshamn var ett lyckokast för Kaunis Iron. De stora malmbåtarna till Kina hade inte kunnat anlöpa Kemi hamn.

”Ingen bidragskommun längre”

– 2021 kommer Pajala att leverera dubbelt så mycket pengar till staten som Pajala kommun får i olika bidrag från staten. Pajalaborna har visat att de kan levererar bara de får chansen och de kan verkligen räta på ryggen. Pajala är inte längre någon bidragskommun, säger Klas Dagertun, som är stolt över de anställdas prestationer.

– Gruvbrytning är inte som automatiserad flaskproduktion i en fabrik. Hela tiden kan nya saker inträffa, men våra anställda har parerat allt med hög kompetens, säger Dagertun.

Enda skattekällan

Anledningen till att Pajala kommun får så lite skatteintäkter jämfört med staten är att kommunens enda skattekälla är de anställdas löneskatter. Staten tar in all bolagsskatt, dieselskatt (88 miljoner per år hittills) och den halva arbetsgivaravgift som är ren skatt när sociala avgifter till anställda räknats bort.

Staten har genom åren varit mycket kreativ på att uppfinna nya skatter – åt sig själv och inte åt kommunerna.

Inga spenderbyxor

Kaunis Irons strategi är typiskt för tornedalska företag. VD är den enda direktören, han har sex månaders uppsägningstid utan några fallskärmar, inga bonusar delas ut. Arvoden för VD och en styrelse på fem personer var förra året 3,2 miljoner kronor, en högst rimlig summa för en kvalificerad styrelse.

De 80-tal investerare, i huvudsak svenska industriledare i andra branscher, som gick in med en halv miljard till bolaget redan 2015, har första gången tagit aktieutdelning under 2021 på 296 miljoner kronor.

I kassan hos Kaunis Iron fanns 31 december 2020 likvida medel på 913 miljoner kronor samt 907 miljoner i eget kapital och obeskattade reserver. Utöver skatter till stat, kommun och region har bolaget också gått in med ett bidrag till Trafikverket på 127 miljoner för vägförbättringar till allmänna vägen på sträckan Kaunisvaara-Svappavaara som trafikeras av systerbolaget Malmtransport Norrs malmbilar.

Ett tungt orosmoln

Kaunis Iron vill öppna fyndigheterna i Sahavaara och Pellivuoma så fort som möjligt och man har egna pengar för de investeringar som behövs i bland annat flotation och förstärkta dammar och klarningsmagasin.

Men ett tungt orosmoln vilar över hela gruvan. Statens förlängda armar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Norrbotten vill återkalla nuvarande miljötillstånd och säger nej till den ansökan om nytt miljötillstånd som Kaunis Iron lämnat in om inte företaget genomför förändringar.

(Alla siffror och detaljer finns publicerade i pappersupplagan av Haparandabladet, julafton den 24 december).