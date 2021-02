Miljöpartiet har fått nytt språkrör

Miljöpartiet har valt Märta Stenevi som nytt språkrör efter Isabella Lövin, som lämnar politiken.

Beslutet togs under en extrakongress som genomfördes digitalt under söndagen, och där 265 ombud från hela landet deltog. Märta Stenevi fick drygt 50 procent av alla röster och blir nu Per Bolunds nya parhäst.

Som nytt språkrör förväntas hon få en ministerpost i den röd-gröna regeringen.

Märta Stenevi är 44 år gammal och har sedan 2019 varit Miljöpartiets partisekreterare. Hon har ett förflutet som regionråd i Skåne och kommunalråd i Malmö. Innan det arbetade hon inom förlags- och bokbranschen.