Misstänkt rattfull i morgontrafiken

Föraren kontrollerades av polisen strax innan nio måndag morgon.
Föraren blåste ett positivt resultat i polisens sållningsinstrument och medtogs för vidare provtagning.
Mannen misstänks för rattfylleri.
