Möjlig vattenläcka i Karungi

Just nu förbrukas ovanligt mycket vatten i Karungi. Haparanda kommun misstänker därmed en vattenläcka. Som första åtgärd uppmanar kommunen därför alla abonnenter i Karungi att kontrollera så att vattenmätaren inte rör sig när inget vatten används, se över rör, kranar och toaletter och lyssna efter ljud av rinnande vatten.