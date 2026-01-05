Möjlig vattenläcka i Karungi

Just nu förbrukas ovanligt mycket vatten i Karungi. Haparanda kommun misstänker därmed en vattenläcka. Som första åtgärd uppmanar kommunen därför alla abonnenter i Karungi att kontrollera så att vattenmätaren inte rör sig när inget vatten används, se över rör, kranar och toaletter och lyssna efter ljud av rinnande vatten.
Vid misstanke om vattenläcka som kan röra kommunens ledningsnät skall tekniska enheten kontaktas. För vattenläckor på den egna fastighetens installationer ansvarar fastighetsägaren själv för meddelar Haparanda kommun.