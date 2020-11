Nattfestivalen tvingas krympa utbudet

KORPILOMBOLO: Det rådande läget ger vid handen att Nattfestivalen i Korpilombolo tvingats krympa utbudet.

Enligt Linnea Nylund som arbetat med programmet blir det en liten och stillsam festival som i ett par veckor vart fall ska glöda upp något i Kaamosmörkret.

Under fredagen beslutade Korpilombolo Kulturförening om att The European festival of the Night, traditionsenligt ska gå av stapeln som varje år, mellan den 1 – 13 december. Programmet blir dock inte som planerat.

Stryka kraftigt

– Vi har fått stryka kraftigt i programmet. Flera artister med organisationer bakom sig har förbjudits resa och många har bokat av sina framträdanden. Vi börjar under helgen att jobba för att på måndag kunna presentera ett nytt program, i miniformat, säger Linnea Nylund.

Utomhus

En stor del av aktiviteterna ska tilldra sig utomhus. Inomhusaktiviteterna sker med begränsad publik och med rejäla avstånd. En del av arrangemangen planeras livesändas på webben.

Liten glöd

Många långväga, trogna besökare har bokat av sig och andra har ännu inte hört av sig, uppger Linnea Nylund.

– Anledningen att vi inte ställer in är att folk i dessa deprimerade tider åtminstone behöver se en liten glöd som lyser upp i vintermörkret, säger Linnea Nylund.