Nu gäller vintertid

Under natten mellan lördagen den 25 och söndagen den 26 oktober klockan 03:00 ställdes klockan bakåt en timme till 02:00.
En klassisk minnesregel är att utemöblerna ställs fram till sommaren och ställs tillbaka inför vintern.
Gosedjur med diverse plågor plåstrades om när Övertorneås vård- och omsorgselever besökte två förskolor i kommunen. Detta som en del av Vård- och omsorgscolleges VO-Collegevecka som ska marknadsföra vård- och omsorgsyrken.
Second hand-försäljningen i Sverige omsatte 1,9 miljarder kronor i augusti, visar siffror från Svensk Handel. Det är nytt rekord för en enskild månad.
Jonas Salmijärvi upptäckte att en renvaja med sändare inte längre rörde sig i skogen. Han fann den död med en liten renkalv som sprang runt den. Till slut lade Jonas Salmijärvi en lasso på kadavret och när renkalven lade sig
Anstalten i Haparanda jobbar med att ge de intagna meningsfull sysselsättning. Det får de genom snickeriverksamheten som tillverkar allt från grillplatser till utebastu. ”Allt görs från grunden”, säger Mikael Lind som är en av ledarna vid snickeriet.