Nu reses cirkustältet invid Torneälven

I kväll förvandlas strandplan till en drömvärld.

Målet är att både vuxna och barn ska utbrista ”wow” säger konstnärlige ledaren Trolle Rhodin III.

Världens äldsta cirkus är i stan.

År 1899 rullade Cirkus Brazil Jack ut på vägarna med målet att underhålla, fascinera och imponera på sin publik. Nu är cirkusen världens äldsta. Just i detta nu byggs cirkusplatsen fram på strandplan i Haparanda. Friska vindar ställer extra krav på tältbyggandet, men gänget är vana.

– Vi testlyfter, så ser vi om vi väntar till eftermiddagen, säger Trolle Rhodin III.

Han är uppvuxen på cirkusen och nu är han dess ledare. Nutidens cirkusdirektör är numer konstnärlig ledare. Artisterna går att likställa med elitidrottare och numren är så nära magi det går att komma.

Många länder

Med sig har Trolle Rhodin III en ensemble av en mix av byggare och artister från 12 olika länder, 4 olika kontinenter.

Meningen är att både vuxna och barn ska träda in i en drömvärld där allt är möjligt och där vardagen stannar utanför cirkustältet.

– Det är glitter och fantastiska nummer. Jag är stolt över vår produktion.

Förr var cirkus mest för barn, med clowner, höga tjut och exotiska djur.

Världens äldsta cirkus har en helt annan konstnärlig nivå.

– Ungefär 40 procent ur publiken är här utan barn. Det är en föreställning där både barn och vuxna ska utbrista ”wow” och det ställer krav på oss att verkligen nå den nivån, säger Trolle Rhodin III.

Kommer imponera

I dödskulan kör fem motorcyklar samtidigt i en liten bur, jonglören (en av de anställdas egna favorit) imponerar, balanskonst som är utanför greppbar , två gummimän och akrobatik som får publiken att tappa andan utlovas.

I kväll hålls cirkusföreställningen i Haparanda. I morgon i Luleå. Under hela cirkussäsongen ska 70 orter i Sverige besökas.

– Konst ska väcka känslor och det gör vår föreställning, säger Trolle Rhodin III.

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