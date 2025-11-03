Prenumerera

Nu sjunger Bettan på sista versen

Den gamla värmeverkspannan Bettan i kommunägda Haparanda värmeverks gamla lokaler börjar sjunga på sista versen. Men den kan fräschas upp på olika sätt. Eller så får man investera i en ny mindre panna i nya värmeverkslokalen.

Peter Rolfs (SD) (till höger i bild) menar att den nya kritiserade 10 megawattspannen var en pannornas Rolls Royce. Foto: Eva Spiik

Kommunfullmäktige i Haparanda beslöt 2017 att en ny panna på 12 megawatt skulle installeras i nya lokaler. Det blev en 10 megawattspanna i de nya lokalerna efter mycket omfattande konsultinsatser som kostade nära tio miljoner. Något som HB betecknade som konsultkarusellen.

Gammal panna behölls

Samtidigt behöll man den gamla pannan Bettan på 5 megawatt som komplement i gamla lokalerna, trots att den var tekniskt utdömd redan 2017. Den har sedan dess körts när behovet har funnits.

Både Bettan och den nya pannan eldas med skogsbränsle, bland annat bark på senare tid. Dessutom har man tidigare köpt varmvatten från Torneås värmeverk, som delvis eldas med torv, alltså fossilt bränsle.

”Vi klarar fossilfri energi”

– På samma sätt som när elkunder kan välja förnybar el har vi faktiskt kunnat köpa fossilfri energi av Torneå värmeverk.

– Men vi har inte köpt något därifrån under 2024 sedan ackumulatortanken kom på plats. Och inte heller hittills 2025, berättar Peter Rolfs (SD) som är kommunstyrelsens vice ordförande och styrelseledamot i värmeverkets styrelse. Så vi har verkligen producerat fossilfri värme i Haparanda.

”En Rolls Royce”

– Den 10 megawattspanna som köptes visade sig vara en pannornas Rolls Royce. Vi har ofta besök från andra värmeverk som kommer för att studera Haparandas värmeverkspanna.

Men nu klarar inte Bettan nya krav på utsläpp och något måste göras inom kort.

– Vi håller på att utreda alternativen. Man kan bland annat installera ett elektrofilter till Bettan och i övrigt rusta upp den. Man kan komplettera med en mindre ny pelletspanna och man kan investera i en elpanna som stöd till 10 megawattspannen, säger Peter Rolfs.

Kostnaderna rusade

Framför allt sjukvårdspartiet i Haparanda var mycket kritisk till att värmeverket inte följde fullmäktiges beslut om en 12 megawattspanna redan från början. Kostnaderna rusade iväg så att exempelvis bygget av en varmvattenackumulator fick skjutas på framtiden några år.

– Jag var inte med på den tiden och kan inte säga vad som var rätt eller fel, säger Peter Rolfs. Men jag tycker att kombination av nya pannan Bettan samt viss tidig import från Torneå har fungerat väl hittills. Det har funktionellt blivit som sjukvårdspartiet krävde, säger Peter Rolfs.

Lars Pekka

  2. Detta information kommer från en ledamot i värmeverket. Skulle det inte vara bra att få korrekt information från värmeverkets ordförande eller VD eller Haparandas kommunalråd? Eller har Haparanda två kommunalråd? Vad kommer detta värme karusell att kosta för oss skattebetalare?

