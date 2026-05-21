Nu ska fiskar få fungerande vägpassager

Nu ska fiskarna få sex vägpassager åtgärdade i Pajala och Övertorneå.

Initiativtagare är Trafikverket som vill hjälpa fiskarna på vägen.

Nu ska det blir lättare för fiskar och andra vattenlevande organismer att passera vandringshinder i vattendrag. På uppdrag av Trafikverket har Svevia fått uppdraget att ordna sex vägpassager i Pajala och Övertorneå. Arbetet rör tre broar och tre vägtrummor. Det är en del i ett långsiktigt arbete för att skapa fria vandringsvägar för vattenlevande arter och främja den biologiska mångfalden.

Arbetena kommer att genomföras mellan maj och oktober. Kostnaden är beräknad till ungefär 24 miljoner kronor.