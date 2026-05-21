Nu ska fiskarna få sex vägpassager åtgärdade i Pajala och Övertorneå.
Initiativtagare är Trafikverket som vill hjälpa fiskarna på vägen.
Nu ska det blir lättare för fiskar och andra vattenlevande organismer att passera vandringshinder i vattendrag. På uppdrag av Trafikverket har Svevia fått uppdraget att ordna sex vägpassager i Pajala och Övertorneå. Arbetet rör tre broar och tre vägtrummor. Det är en del i ett långsiktigt arbete för att skapa fria vandringsvägar för vattenlevande arter och främja den biologiska mångfalden.
Arbetena kommer att genomföras mellan maj och oktober. Kostnaden är beräknad till ungefär 24 miljoner kronor.
5 kommentarer på “Nu ska fiskar få fungerande vägpassager”
Men på riktigt … Jag kan tänka mig GANSKA många GANSKA mycket viktigare saker att lägga 24 miljoner på.
Mycket bra åtgärders människan är inte ensam här på jorden. Vi behöver ta hänsyn till alla djur som lever om vi skall kallas intelligenta. Mycket bra trafikverket
Mycket bra.
Vilket slöseri åtgärda dem fruktansvärt dåliga vägarna i tornedalen istället, vilket svammel.
En tidsfråga när staten kommer att anlägga vandringsleder förbi bäverdammarna för de vattenlevande organismerna.