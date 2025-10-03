Ny podd om Tornedalen

En ny Sveriges Radio-podcast med fokus på Tornedalen släpps nästa vecka. Det är systrarna Helena Igwe och Kristin Tossavainen som i ”Tornedarlings” utforskar Tornedalen i en podcast som beskrivs som en slags roadtrip i poddformat.

I den nya podden utforskar systrarna Tornedalen tillsammans och återupptäcker minnen från uppväxten samt vrider och vänder på språket de inte fick lära sig när de var barn: meänkieli.

– Vi kallar oss halv-ummikkos eftersom vi läst finska i skolan och i viss mån hört meänkieli under vår uppväxt, men aldrig riktigt fått språket med oss. Det har såklart påverkat vår identitet, säger Helena Igwe och Kristin Tossavainen i ett pressmeddelande.

I serien träffar Helena och Kristin människor i olika åldrar som ger dem pusselbitar av livet i Tornedalen – från slutet av 1800-talet fram till idag.

– Genom att göra Tornedarlings har vi stärkt vår tornedalska identitet på många sätt; genom samtalen med våra gäster, genom att utforska platserna de kommer ifrån och genom att själva gå tillbaka till våra rötter via vår farmorsfars nedtecknade berättelser om livet förr. Vi är otroligt tacksamma för alla som velat dela sina historier, säger Helena Igwe och Kristin Tossavainen.

Tornedarlings görs av produktionsbolaget The Purpose Studio, och släpps i åtta avsnitt. Podden har premiär tisdagen den 7 oktober klockan 06:00 i Sveriges Radios app.