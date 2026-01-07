Prenumerera

Nya fakta om Övertorneå värmeverk

Ulf Hannu, styrelseledamot i Övertorneå Energiförsäljning AB, hävdar att det går att nå 100 procent verkningsgrad på fastbränslepannan och rökgaskondensatorn – om man eldar med flis från nyavverkat virke.

– Värmeförlusten på nätet är bara 21,5 procent – inte 30 som har påståtts, säger han.

Ulf Hannu är lantbrukare i Luppio och var tidigare styrelseordförande i Norrbottens läns skogsägareförening innan den fusionerades med övriga skogsägareföreningar i Norrland.

Utgår från maxkapacitet

– Vi nådde mycket hög effekt på pannan och rökgaskondensatorn när vi eldade med färsk flis direkt från avverkning från Bengt Toolanen, säger Ulf Hannu.

Hannu utgår från den maximala värmemängd som man kan få från Övertorneås fastbränslepanna på 6 MWh (megawattimmar) i kombination med rökgaskondensator på 2 MWh.

Han stödjer styrelseordföranden Roland Kemppainens planer på att köpa flis från leverantörer som kan tillhandahålla nyavverkad och flisad skogsbränsle direkt in i flisfickorna på värmeverket. Flisningen görs skyddad för regn och rusk.

Uppnådde 100 procent

– Det mest optimala under vintern är färskt flis från skogen direkt till värmeverket. Doktor Bengt Tolanen levererade under några vintrar flis till oss på det sättet. Då låg verkningsgraden under vissa perioder på 100 procent av pannans och rökgaskondensatorns maximala kapacitet, säger Ulf Hannu.

Fuktkvoten i nyavverkat rundvirke är cirka 30-40 procent i kärnan och cirka 130-160 procent i splinten. Använder man ungt gallringsvirke så är i princip hela stammen splintved med hög fukthalt.

Den optimala fukthalten för ved vid eldning i hushållskamin anses generellt vara cirka 15 – 20 procent och sådan halt uppnår framför allt under vårvintern och våren i kluven rundved travad under tak i luftigt lager.

”Bara 21,5 procent förlust”

Ulf Hannu menar att ledningsförlusterna i värmenätet i Övertorneå inte alls är 30 procent.

– Enligt min beräkning är förlusten 21,6 procent, ungefär samma nivå som värmeverken i Pajala, Överkalix och Haparanda. (Beslutet om att utestänga över 20 kunder togs utifrån förutsättningen drygt 30 procent värmeförlust).

Hannu vill också framhålla att elhandel och bredband svarar för en stor del av omsättningsökningen mellan 2020 och 2024 vilket inte har framgått tidigare i HB:s artiklar.

Nästan elva procents ökning

Skogsbränsle avverkas ofta i gallringar i ungskog med hög fukthalt, vilket är en nackdel. Foto Holmen

– Värmeverkets omsättning 2020 var 15,8 miljoner kronor och 2024 18,9 miljoner (+20 procent). Totala bränslekostnaden år 2020 var 7,53 miljoner kr och 2024 10,96 miljoner kr (+45 procent).

– 2024 års förbrukning av skogsflis var 24.931 MWh. Produktion av värme i pannan var 20.474 MWh och rökgaskondensor 3.704 MWh, totalt . Verkningsgrad i pannan blev 82 procent och rökgaskoncensatorn 97 procent. Detta visar att man med ett bränsle med fukthalt på 40 – 45 procent får ut minst 15 procent extra värme, säger Ulf Hannu.

Fotnot. Efter tre artiklar har minst tre olika synpunkter framkommit och därmed hoppas HB kunna avsluta de redaktionella artiklarna i denna fråga. HB är dock alltid öppen för relevanta insändare.

Lars Pekka

