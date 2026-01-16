Nya fiskeregler på flera håll i fjällen.

Snart är tiden inne då många drar till fjällen för att i vårsolen ägna sig åt fridfull pimpling. Då gäller det att hålla koll på reglerna. Inför säsongen 2026 inför nu Länsstyrelsen i Norrbotten flera förändringar i fjällfisket. Meningen är att minska slitage och att låta fiskebestånden återhämta sig där trycket varit för högt. Minskad fiskmängd och få större fiskar har konstaterats.

I Kiruna införs fiskeförbud på en 1,5 mil lång sträcka för Leavasjohka och intilliggande sjöar. Det är den övre delen av den tidigare flugfiskesträckan som stängs helt.

– Våra inventeringar med flera års mellanrum visar samma sak: området har haft ett alltför högt besökstryck. Vi har mött mycket folk, sett många lägerplatser och upptrampade stigar med tydligt slitage. Det bekräftar också vad lokala fiskare berättat för oss, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent, länsstyrelsen i Norrbottens län.

Dan Blomkvist ser positivt på framtidens fiske i området.

– Det är ett fint område med varierande miljöer där man kan fiska öring, röding och harr i både strömmande och stilla vatten. Delar av sträckan har väldigt fina lek- och uppväxtområden med höga tätheter av öringsungar, vilket ger goda förutsättningar för att bestånden ska återhämta sig, säger Dan Blomkvist.

I Arjeplog skärps reglerna för öringfiske i den nedersta delen- sex kilometer- av Dellikälven. De nya reglerna är att varje fiskare får behålla maxmalt en öring per dag och storleken på den ska vara mellan 35 och 45 centimeter.