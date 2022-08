Nya lagar från och med idag

Från och med 1 augusti införs en del nya lagar och regler.

Bland annat skärps synen på våldtäkt och andra sexuella kränkningar, medan regler om utvisning på grund av brott skärps.

Det införs vidare en registreringsskyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås via till exempel kontantkort, och syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att försvåra för kriminella.

Vissa ändringar i skollagen börjar också gälla den 1 augusti, bland annat tydliggörs nu huvudmannens ansvar för att det på varje skola bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero.

Nu ska all skolpersonal kunna ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar, och all skolpersonal ska även ha befogenheten att omhänderta föremål från en elev utvidgas nu till att omfatta all personal. Lärare får bland annat omhänderta mobiltelefoner som inte behövs i undervisningen.