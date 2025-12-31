Nyår i Tornedalen

I tvillingstäderna Haparanda och Torneå blir det sedvanligt gemensamt firande på Victoriatorget med program och dubbla fyrverkerier.

Denna gång med möjlighet att värma sig inomhus när köpcentret Rajalla På Gränsen när festligheter med konsert arrangeras inne på Event Arena.

Happy new twice har länge varit ett koncept i tvillingstäderna, som lockar stora mängder folk, både lokalbefolkning och turister, till det gemensamma torget.

Även i år kommer det att finnas tre ingångar till områdetoch endast väskor i maxstorlek 40x40x20cm tillåts.

I Juoksengi har dubbla nyårsfiranden ställts in de två senaste åren, men i år provar byaföreningen på ett nytt koncept. Det blir nämligen aktiviteter för barnfamiljer vid Polcirkelhuset.

Det utlovas aktiviteter som pyssel, fiskdamm och till slut släpps rislyktor.