Nyktert i trafiken

I onsdags kontrollerade polisen trafiken på flera orter i östra Norrbotten.
I Övertorneå kontrollerades trafiken vid 10.30-tiden intill den finska gränsen.
Samtliga kontrollerade förare var nyktra och hade körkortsbehörighet.
I onsdags kontrollerade polisen trafiken på flera orter i östra Norrbotten.
I Övertorneå kontrollerades trafiken vid 10.30-tiden intill den finska gränsen.
Samtliga kontrollerade förare var nyktra och hade körkortsbehörighet.
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