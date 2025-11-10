Nyktra förare i Kalix

Polisen kontrollerade nykterheten i trafiken i centrala Kalix.
Under kontrollen, på måndagens morgon, stoppades cirka 50 förare för blåstest.
Samtliga var nyktra och fick fortsätta färden utan anmärkningar.
Polisen kontrollerade nykterheten i trafiken i centrala Kalix.
Under kontrollen, på måndagens morgon, stoppades cirka 50 förare för blåstest.
Samtliga var nyktra och fick fortsätta färden utan anmärkningar.
Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här.
Vinterns rusch för däckbyten står inför dörren. ”Så slitna som däcken är nu, har de aldrig varit tidigare”, säger Mikael Korva som har sett många bilisters däck när de har kommit för att byta.
Med fulla orderböcker och en årlig fördubbling av gästantalet under de senaste tre åren, går Melina och Roger Mäkitalo med företaget Pajala Huskies i Kieksiäisvaara in med förhoppningar om en snörik vinter. ”Jag kände i morse när de första snöflingorna
Gosedjur med diverse plågor plåstrades om när Övertorneås vård- och omsorgselever besökte två förskolor i kommunen. Detta som en del av Vård- och omsorgscolleges VO-Collegevecka som ska marknadsföra vård- och omsorgsyrken.
Second hand-försäljningen i Sverige omsatte 1,9 miljarder kronor i augusti, visar siffror från Svensk Handel. Det är nytt rekord för en enskild månad.