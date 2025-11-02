Nyktra förare i Övertorneå

Polisen kontrollerade nykterheten i lördagstrafiken.
I en kontroll på Älvvägen i Övertorneå fick 60 förare blåsa i polisens sållningainstrument.
Samtlig var nyktra och fick fortsätta färden.
Polisen kontrollerade nykterheten i lördagstrafiken.
I en kontroll på Älvvägen i Övertorneå fick 60 förare blåsa i polisens sållningainstrument.
Samtlig var nyktra och fick fortsätta färden.
Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här.
Med fulla orderböcker och en årlig fördubbling av gästantalet under de senaste tre åren, går Melina och Roger Mäkitalo med företaget Pajala Huskies i Kieksiäisvaara in med förhoppningar om en snörik vinter. ”Jag kände i morse när de första snöflingorna
Gosedjur med diverse plågor plåstrades om när Övertorneås vård- och omsorgselever besökte två förskolor i kommunen. Detta som en del av Vård- och omsorgscolleges VO-Collegevecka som ska marknadsföra vård- och omsorgsyrken.
Second hand-försäljningen i Sverige omsatte 1,9 miljarder kronor i augusti, visar siffror från Svensk Handel. Det är nytt rekord för en enskild månad.
Jonas Salmijärvi upptäckte att en renvaja med sändare inte längre rörde sig i skogen. Han fann den död med en liten renkalv som sprang runt den. Till slut lade Jonas Salmijärvi en lasso på kadavret och när renkalven lade sig