Ökning av anmälda brott i fjol

Under 2020 anmäldes cirka 1,56 miljoner brott i Sverige. En ökning med 18.400 brott och en procent, jämfört med 2019.

Preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet visar att de kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2020 var skadegörelsebrott (+14 procent) samt narkotikabrott (+10 procent). Den största ökningen inom skadegörelsebrott gällde brottstyperna skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) samt klotter mot kollektivtrafiken, och kan delvis kopplas till förändrade registreringsrutiner under året. Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk och innehav. Bedrägeribrott var den typ av anmälda brotten minskade mest (−11 procent) under 2020. Den största minskningen inom bedrägeribrott gällde brottstypen kortbedrägerier (−25 procent).