Ökning av e-handel i november

Fler svenskar e-handlade under november 2020 än under någon tidigare månad. Totalt växte e-handeln med 25 procent jämfört med november ifjol. Det visar PostNords rapport E-barometern för november.

Att 85 procent av svenskarna har e-handlat är dock en nivå som inte har registrerat förut och det hade sannolikt tagit två till tre normala år för att komma dit e-handeln är nu, uppger post Nord i ett pressmeddelande. E-barometern november är den åttonde månadsrapporten under 2020 och bygger på konsumentundersökningar gjorda av Kantar Sifo, på uppdrag av PostNord. Totalt har enkätsvar samlats in från 2.411 personer i åldrarna 18–79 år, under november och första veckan i december.

Siffror från E-barometern november