Omark återvänder till Luleå Hockey

Linus Omark kommer åter att bära Luleå HF:s tröja. Detta meddelade SHL-klubben under söndagen på sin hemsida.

– Det här kommer bli en boost för alla. Speciellt som han har en lika härlig personlighet som han har hockeykunnande efter sin långa och framgångsrika karriär som hockeyspelare. Och han kommer smälta in i gruppen på en gång, säger Thomas Fröberg, Luleå HF:s general manager, i en kommentar på lagets hemsida

Efter att ha spelat 15 matcher för schweiziska Lugano under hösten, samt gjort en match för moderklubben Övertorneå Hockey Föreningen i HockeyTrean, är det klart att Linus Omark gör Luleå sällskap för resten av säsongen 25/26.

– Det känns jättebra att jag fortfarande har sugen kvar för att spela hockey på högsta nivå. Och det kommer bli väldigt kul att träffa grabbarna i laget igen och få spendera tid tillsammans på och utanför isen, säger Linus Omark i en kommentar på lagets hemsida.