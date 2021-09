Omfattande fibersatsning till Norrbotten

Sverige och Skandinavien har de senaste åren blivit hemvist för några av världens största digitala bolag och allt fler techjättar vänder blickarna norrut för placering av datacenters och serverhallar. GlobalConnect kraftinvesterar nu i Nordens framtida digitala infrastruktur.

Med start under hösten bygger bolaget en ny digital E4:a från Berlin via Stockholm, Piteå, Luleå, vidare till Haparanda för att möta de höga krav som finns från några av världens största bolag, uppger GlobalConnect i ett pressmeddelande. Bolaget uppger även att det är största digitala infrastruktursatsningen som genomförts i Sverige på tio år. Det omfattande projektet innebär utrullning av fiberkabel som kan hantera tre miljoner gånger mer data än vad som är möjligt via en vanlig fiberuppkoppling till ett privat hushåll. Digitala motorvägar är centrala för att kunna transportera stora mängder data in och ut genom hela Sverige, till Europa och resten av världen.