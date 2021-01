Onyttigare inköp

Sverige handlade lite onyttigare under 2019, visar statistik från SCB.

Svenskarna köpte sötsaker för 34,5 miljarder kronor 2019 och det är en ökning med 4,6 procent jämfört med året före. Samtidigt minskade försäljningen av frukt med 0,5 procent. I varugruppen sötsaker ingår socker, sylt, honung, choklad och konfektyr. Den totala försäljningen av dessa varor uppgick till 34,5 miljarder kronor och stod för 11,3 procent av den totala livsmedelsförsäljningen under 2019.

Konsumenterna i Sverige köpte mer frukt under 2019 än 2018 men försäljningen gick ändå ner 0,5 procent. Det förklaras av att försäljningsvolymen ökade med 2,1 procent samtidigt som priserna sjönk med 2,5 procent. Godis såldes för 2.387 kronor per person, vilket motsvarar 46 kronor per person i veckan, en ökning med två kronor från 2018, enligt SCB. Motsvarande siffra för frukt är 30 kronor per person i veckan, vilket är detsamma som under 2018. Totalt såldes frukt för cirka 20,5 miljarder kronor under 2019, vilket motsvarar 6,7 procent av livsmedelsförsäljningen.

Vinförsäljningen ökar också i Sverige. Under 2019 uppgick försäljningen till 23,2 miljarder kronor, det är en ökning på 4,0 procent jämfört med 2018. Bakom det ligger en prisökning på 2,7 procent och en volymökning på 1,3 procent. Priset på öl gick ned med 0,1 procent 2019 jämfört med 2018 men starkölsförsäljningen ökade ändå med 2,7 procent. En betydande andel av alkoholen som konsumeras i Sverige köps utanför Systembolaget, via gränshandel eller illegal handel, så säger försäljningssiffrorna inte nödvändigtvis så mycket om den faktiska förbrukningen av alkohol i Sverige, enligt SCB.

Totalt såldes det alkoholfria drycker för 29 miljarder kronor i Sverige under 2019. Det är en ökning med 6,6 procent jämfört med 2018.

Hur siffrorna såg ut 2020 finns det ännu ingen sammanställd data.