Oro bland håvfiskare kring älvens fiskbestånd

Det minskade fiskbeståndet är det största hotet mot håvfisketraditionen i Torneälv, enligt en ny enkätundersökning från Håvfiske i Torneälven.

Den enkät som genomfördes vid årsskiftet bland utövare av håvfisketraditionen i Torneälv är nu färdigställd. Enligt Håvfiske i Torneälven kartlade undersökningen” olika former av deltagande i håvfisketraditionen, identifierade hinder och drivkrafter, samt fångade upp utvecklingsbehov och önskemål från fiskarna”. Håvfisketraditionens framtid, potentiella hotbilder och möjligheter att utveckla kulturarvsturism utifrån traditionens perspektiv undersöktes också.

Totalt 53 personer deltog i enkäten, varav majoriteten är aktiva utövare av håvfiske. Över hälften har håvfiskat i mer än 30 år.

”Svaren representerar en engagerad kärngrupp, och samtliga svaranden vill bidra till att bevara traditionen”, skriver Håvfiske i Torneälven i ett pressmeddelande.

Håvfiske i Torneälven summerar de mest centrala iakttagelserna.

”Starkaste drivkraften till att bevara traditionen är viljan att vara en del av fiskesamhället och att bevara ett unikt kulturarv”.

”De främsta hindren för att kunna delta i håvfisket handlar om långa avstånd till fiskeplatserna, turordningssystemet och tidsbrist”.

”UNESCO-nomineringen ses som den viktigaste framtida utvecklingsmöjligheten. Håvfisketraditionen har nominerats till UNESCO:s lista över immateriellt kulturarv, beslut tas i slutet av 2026. Även ökad samverkan, hållbar turism och ökning av uppskattning i lokalsamhället lyfts fram som betydande möjligheter”.

”Största hotet mot traditionens fortlevnad är minskande fiskbestånd, påverkat av miljöfaktorer som kommersiellt havsfiske, växande sälpopulation och klimatförändringar”.

”Att involvera den yngre generationen lyfts fram som en nyckelfaktor för traditionens långsiktiga bevarande – positiva, öppna attityder är en viktig förutsättning”.

Undersökningen omfattade fyra gränsöverskridande byar i Sverige och Finland: Kukkola och Korpikylä i både Haparanda och Torneå (forsarna: Kukkolaforsen och Matkakoski). Studien är en del av det EU-finansierade Interreg Aurora-projektet Torne Valley Dipnet Culture, som drivs gemensamt av gränsstäderna.

Anders Sjöberg

