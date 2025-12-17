Outokumpu säger upp 368 personer, fler följer

Outokumpu minskar sin personalstyrka runt om i världen med totalt 650 personer. Nu är förhandlingarna för Finland, Sverige och Tyskland klara. Det innebär att 368 personer sägs upp. I Finland 139 personer, i Sverige 109 personer och i Tyskland 120 personer. Förhandlingar i andra länder fortsätter nu.

Outokumpu ska spara 100 miljarder euro de kommande två åren, vilket motsvarar drygt 1,1 miljard svenska kronor. Aktien för företaget har ökat med 46 procent det här året. Den 29:de oktober släpptes en justerad EBITDA som visade 34 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 371 miljoner kronor. EBITA visar företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Outokumpu publicerar sin årsrapport i början av mars.

Outokumpu har 8 700 anställda i närmare 30 länder.