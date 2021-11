Över sju miljarder i kvarskatt

Den 12 november är sista betalningsdatum för de flesta som ska betala kvarskatt och Skatteverket går nu ut med att cirka 200.000 personer fortfarande har kvarskatt att betala.

Sammanlagda beloppet uppgår till 7,3 miljarder kronor, en tredjedel av de som har kvarskatt att betala är över 65 år. Skatteverket uppger i ett pressmeddelande att det enklaste sättet att betala kvarskatten på är via swish, och att den som har högre kvarskatt än 40.000 kronor kan dela upp betalningen eller betala via bankgiro. Inbetalningskort på papper skickas numera inte ut automatiskt, eftersom de flesta inte behöver dem. Men det går att beställa via telefon eller på Skatteverkets webbplats. På webbplatsen finns också en tjänst för att räkna ut OCR-numret, för den som behöver det. Den som har en kvarskatt som är mindre än 100 kronor behöver inte betala den nu. Den kan ligga kvar som ett underskott på skattekontot till nästa år.