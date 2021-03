Pausar vaccinering med Astra Zenecas vaccin

Region Norrbotten pausar all vaccinering i veckan med Astra Zenecas vaccin. 3.800 norrbottningar påverkas av det tillfälliga vaccinstoppet och kommer att få ett annat vaccin, skriver region Norrbotten i ett pressmeddelande.

Under tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att all vaccination med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 pausas tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Under veckan skulle Region Norrbotten ha vaccinerat 3.800 personer med Astra Zenecas vaccin. Nu blir de personer som inte kan vaccineras med Astra Zenecas vaccin kontaktade av Region Norrbotten.

– Vi kommer att boka in de som är berörda för att vaccineras med vaccin av en annan sort. Du som ska vaccineras behöver inte göra något själv, vi har koll och kontaktar dig så fort vi kan, säger Pia Näsvall, chefläkare och vaccinationssamordnare i Region Norrbotten.

– Det kan vara så att vi får besked från Europeiska läkemedelsmyndigheten redan nu på torsdag och då återkommer vi med mer information, säger Pia Näsvall.

De misstänkta biverkningarna som nu utreds är blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.