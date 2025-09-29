Person bar kniv vid poliskontroll

Under natten mot måndagen kontrollerade polisen en personbil i centrala Kalix.
Under kontrollen visade det sig att en person i bilen olovligen bar kniv.
Kniven togs i beslag och en anmälan om brott mot knivlagen upprättades.
I flera av sjöarna i Meänmaa, på finska sidan om Muonio samt Torneälven anlitar byarna notdragare för att hålla nere mört och annan småfisk för att förbättra fiskbeståndet. ”Sedan vi började reglera fisken i Pasmajärvi har vi märkt att abborrarna
I lördags bjöd Centerpartiet i Haparanda på familjedag med aktiviteter vid Björka smådjursstall.
Årets Prideparad ringlade sig över den svenskfinska gränsen under lördagsförmiddagen med målgång invid Aines konstmuseum i Torneå. Uppskattningsvis tvåhundra personer travar för tolerans.
I år är det 100 år sedan Finnkampen arrangerades för första gången. På denna klassiska friidrottstävling kämpar Sveriges och Finlands friidrottsstjärnor om att få flest antal poäng. Det är också mycket arbete för att få allting på plats. Två som
I 30 år har Haparanda stadsbibliotek funnits i Gallerian i centrala staden. I fredags var dörrarna öppna för sista gången för allmänheten. Nu blir det full rulle med flytt till Klippan.