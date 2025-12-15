Plötslig ishalka väntas under dagen

SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i delar av östra Norrbotten som berör Haparanda och Övertorneå kommuner.

Varningen gäller under måndagen den 15 december från klockan 10:00 till klockan 17:00.

”Måndag förmiddag till eftermiddag passerar en varmfront med snöfall som snabbt övergår i regn eller underkylt regn. Regnet fryser till is på kalla ytor”, skriver SMHI på sin hemsida.

Samtidigt lägger SMHI till brasklappen att det är lite osäkert hur stora mängder regn eller underkylt regn som faller, vilket avgör hur pass halt det kan bli.

Ute i trafiken bör man tänka på att anpassa hastigheten efter väglaget och avsätta längre tid för sin resa, samt vara redo på förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.