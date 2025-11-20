Polisbil rammad under jakt på finsk förare

På onsdagskvällen inledde finsk och svensk polis en jakt på en finsk bilist efter att denne hade vägrat stanna på den finska sidan av gränsen.

Enligt NSD ska en polisbil ha blivit rammad i samband med den efterföljande jakten som inleddes när bilisten, en kvinna hemmahörande i Finland, vägrade stanna.

Vidare uppger NSD att varken kvinnan eller de inblandade poliserna ska ha fått några skador i samband med rammningen.

Polis från Finland och Sverige lyckades boxa in och få stopp på bilen. Kvinnan misstänks nu för flera brott som finska polisen kommer utreda, däribland drograttfylleri, olovlig körning och vårdslöshet i trafik.