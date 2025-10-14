Polisen utreder inbrottsstölder

Under söndagen och måndagen har två liknande inbrottsstölder förekommit i Norrbottens län: Det första inträffade i Boden och det andra i Övertorneå.

Enligt polisens uppgifter skedde det första inbrottet hos en äldre kvinna i Boden.

”Kvinnan ska sent under söndagskvällen på sitt äldreboende ha upptäckt en okänd man som kommit ut från hennes sovrum. När mannen blivit upptäckt har han lämnat platsen. Kvinnan har senare upptäckt att det saknas smycken”, skriver polisen.

Vid 20-tiden på måndagen inkom ett liknande ärende från Övertorneå där en okänd man ska ha gått in hos en äldre kvinna, stulit smycken och lämnat platsen när kvinnan sett honom.

Polisen utreder händelserna och om det kan handla om samma gärningsman.