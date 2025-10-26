Polisen varnar för bedrägeri

Under helgen har tre fall av bedrägerier som gått till på samma sätt anmälts i polisregion Nord. Därför går polisen ut med en varning.

Enligt polisens uppgifter har de målsägande kontaktats via Messenger av ”personer som de till synes är vänner med”.

””Vännerna” har uppgett att de ska köpa häst-prylar av en säljare, men skrivit att de har problem med Swish. Målsägande har ombetts att swisha pengar till säljaren”, skriver polisen på sin hemsida.

Det har sedan visat sig Messenger-kontona som de målsägande kontaktats via är kapade och att det inte är deras riktiga vänner som kontaktat dem.

”Polisen uppmanar till vaksamhet. Om du via sociala medier ombeds av en vän att swisha pengar till någon: se då först till att kontrollera att det verkligen är någon du känner som kontaktat dig”, skriver polisen.