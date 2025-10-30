Polisen varnar för bedrägerier

Under den senaste tiden har Polisregion Nord fått in ett stort antal anmälningar gällande bedrägerier och bedrägeriförsök. Just nu sker bedrägerierna främst i Norrbotten.

De målsägande har fått sms från okända personer som utger sig för att vara från Qliro alternativt Sergel inkasso/Sergel. I de flesta fall står det att de har en obetald faktura som gått till inkasso.

”I sms:et uppmanas de målsägande att ringa ett telefonnummer och de blir då kopplade till ”banken”. Där får de instruktion att ladda ner programvara alternativt att scanna QR-koder, vilket leder till att de blir av med pengar från sina konton”, skriver polisen på sin hemsida.

Därför går polisen ut med en varning om detta samt påminner om hur man kan skydda sig.

* Lägg på om ett samtal känns konstigt. Din bank ringer inte för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter.

* Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

* Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

* Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon.

* Kontakta polisen. Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 14.