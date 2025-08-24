Polisen varnar för boendebedrägerier

Efter att bedrägerier mot boendeuthyrare skett de senaste dagarna i Jämtland och Västernorrland går Polisregion Nord ut med en varning till de som hyr ut boenden.

Enligt polisens uppgifter har bedrägerier skett mot campingar i Västernorrland och Jämtland. Företagare har vilseletts genom att falska faktureringsavgifter har lämnats in. Bedragarna har därmed bott och ätit till större belopp utan att betala för sig.

Även om polisen inte kan lämna mer specifik information på grund av att ärendena fortfarande utreds skriver polisen på sin hemsida:

”Polisen vill dock uppmärksamma boendeuthyrare (campingar, stuguthyrare, hotell osv) i regionen på att detta pågår. För att undvika att drabbas kan man exempelvis be om förskottsbetalning, ta kortuppgifter i förhand eller be gästerna legitimera sig.”