Polisen varnar för fyrhjulingsstölder

Sedan den 12 augusti har fem anmälningar om fyrhjulingsstölder kommit in till polisen i Västerbotten och Norrbotten.

Enligt polisens uppgifter har stölderna inträffat i Norsjö och i trakten av Kåge och Jörn samt i Haparanda och Jokkmokk. De stulna fyrhjulingarna är av märkena Polaris och BRP, och gemensamt för stölderna är att de varit registrerade på den adress de sedan stulits ifrån.

– Stölderna har skett från såväl carport och uppfart som från en stängd ladugård. Vi tror därför att gärningspersonerna har vetat om att det ska finnas en fyrhjuling på adressen, säger Magnus Eklund, brottssamordnare vid polisen, i en kommentar via polisens hemsida.

Polisen rekommenderar att man förvarar sin fyrhjuling på en annan säker plats än adressen den är registrerad på, om man har möjlighet till det. Vidare tipsar polisen om att man kan begära reklamspärr på sitt fordon via Transportstyrelsen, parkera fyrhjulingen i ett garage eller på en väl upplyst plats, förvara fordonsnycklar på ett säkert ställe, samverka med grannar, använda förstärkt skydd med spårmöjligheter i realtid (exempelvis en GPS-puck) och att stöldskyddsmärka fyrhjulingen.

Polisen är också intresserade av tips och iakttagelser som kan sättas i samband med stölderna. Om man ser obekanta fordon eller personer, uppmanas man notera specifika detaljer som exempelvis registreringsnummer.