Polisen varnar för sms- och telefonbedragare

Polisen i region Nord har under de senaste två veckorna fått in flera anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök riktat mot äldre personer.

Sammanlagt rör det sig om ett 40- tal anmälningar. Gemensamt för ärendena är att bedragarna riktar sig mot äldre personer och försöker skapa en stressig situation för att lura till sig pengar.

Polisen skriver att de ser just nu tre olika tillvägagångssätt:

Äldre personer får samtal från en person som utger sig för att vara polis. Personen påstår att den utsattes bankkort har hittats exempelvis vid en bensinmack eller att köp har gjorts med den utsattes bankkort. Den utsatte blir därefter vidarekopplad till någon som skall hjälpa dem. Därifrån blir de troligtvis vilseledda att använda sitt BankID eller utföra ekonomiska transaktioner. Äldre personer i Örnsköldsvik får sms från Ikano bank där det påstås att de beställt ett nytt kreditkort. I sms:et framgår ett telefonnummer som den utsatte ombeds att ringa om det inte är den utsatte som har ansökt om kreditkortet. I samband med detta blir den utsatte vilseledd att använda BankID eller utföra ekonomiska transaktioner. Äldre personer i hela polisregion Nord får telefonsamtal där en person alternativt förinspelad röst ber dem bekräfta en Swish- betalning på 9000 kronor från deras bankkonton genom att göra knapptryckningar i telefonen. Det är oklart vad som händer om man följer instruktionen då det i nuläget inte finns något fullbordat bedrägeri, men troligen blir man vilseledd på ett eller annat sätt.

Polisen uppmanar om man mottar ett sådant samtal att våga vara otrevlig och lägga på luren. Vid sms att vara misstänksam och inte följa några instruktioner. Inga myndigheter, banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden.