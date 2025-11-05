Polisen varnar för villainbrott i norr

En serie villainbrott har anmälts i Västernorrland och inbrottstjuvarna befaras röra sig norrut, skriver polisen på sin hemsida och uppmanar till extra vaksamhet.

– Var uppmärksam på okända bilar och personer i området där du bor. Bilar som kör sakta förbi eller är parkerade korta stunder. Anteckna gärna registreringsnummer och signalement på personer och kontakta polisen, säger Per Rudberg på polisen i region Nord.

Serien startade i polisregion Mitt förra veckan och under helgen och under måndagen den 3 november skedde villainbrott i Sundsvall och Örnsköldsvik. Det rör sig hittills om två i Sundsvall och ett i Örnsköldsvik, men av erfarenhet befarar polisen att serien kan röra sig norrut. Både kusten samt inlandet kan komma att vara aktuellt.

Mindre föremål så som pengar, värdesaker och smycken har tillgripits.