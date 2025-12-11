Polisens föreläsning: Så rekryteras unga till kriminalitet

Ett 50-tal besökare kom till Folkets hus under onsdagskvällen för att ta del av föreläsningen om gängkriminalitet och hur vårdnadshavare och andra vuxna genom förebyggande arbete kan motverka att barn och unga hamnar där.

Det var Haparanda stad, elevhälsan och socialtjänstens öppenvård som arrangerade det hela med Statens institutionsstyrelse (SIS) från Kalix och polisen som medverkande.

Kvällen inleddes med en presentation från den senaste drogvaneundersökningen genomförd av socialtjänsten riktad mot årskurs åtta.

– Det är snus och e-cigaretter som florerar mycket. Med e-ciggen går det att göra lite olika varianter av styrkegrader. Men de tyngre drogerna som förekommer mest lokalt här, är amfetamin, cannabis och i viss mån även tabletter av olika slag, säger kommunpolis Jan-Erik Abrahamsson.

Vikten av att vara närvarande som vuxen

Därefter delade SIS och polisen med sig av sina erfarenheter och gav konkreta tips kring hur en som vuxen kan skydda barn och ungdomar från att dras in i kriminalitet.

– Det handlar om att vara uppmärksam på avvikande beteenden, eller om man ser personer som inte ska finnas på platser. Det är otroligt viktigt att ta sig tid och informera om man ser något misstänksamt, säger Jan-Erik Abrahamsson innan han fortsätter:

– Men framförallt att man bryr sig, att man har koll på sina barns telefoner, sociala medier, spel och appar som swish exempelvis för att hålla koll på transaktioner. Men även attribut som dyrare kläder, för att det handlar om att visa status i gängen.

På frågan om det rör sig personer med gängkopplingar i Haparanda är svaret kryptiskt.

– Vi har personer där vi vet att narkotika kan komma från de större gängen. Men vi har inte personer som är rent kopplade till de större gängen, säger Jan-Erik Abrahamsson.