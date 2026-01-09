Postnord stänger kontoret – flyttar till Kalix

Den 19 januari stänger Postnord sitt kontor i Haparanda, och flyttar till grannkommunen Kalix. ”Det är det bästa alternativet att flytta verksamheten till Kalix”, säger Peter Henriksson.

Anledningen till att Postnord inom kort stänger sitt företagscenter i Haparanda är att man behöver anpassa sig till förändrade kundbehov.

– Det är flera olika delar som gör att vi behöver genomföra det här, som bland annat minskat antal besök på vårat företagscenter, minskade brevvolymer och för stora lokaler i Haparanda. Det bästa alternativet är att flytta verksamheten till Kalix, där vi har en bra terminal för att hantera brev, paket och sådana saker, säger Peter Henriksson, platschef Luleå brevenhet.

Totalt är det fem anställda brevbärare på kontoret i Haparanda som berörs av stängningen och nu framöver blir stationerade i Kalix. Men om de kommer att köra ut posten i Haparanda återstår att se.

– Det är chefen som bestämmer för dagen vart man kör ut posten, det är inget självändamål att brevbärarna ska dela ut posten i Haparanda. Vi är ute efter att ha en bra organisation där vår personal kan köra inom det geografiska området för Kalixkontoret, säger Peter Henriksson.

Kunderna i Haparanda hänvisas framöver till de lokala postombuden på orten, där de enligt Peter Henriksson kommer kunna få hjälp med samma tjänster som i företagscentret.