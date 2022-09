Preliminära resultat för Tornedalskommunerna

(S) och (SD) ökar medan (C) och (SJVP) minskar i Haparanda när 87 procent av rösterna är räknade. I Övertorneå däremot ser (S) ut att tappa rejält.

När 87 procent av rösterna i kommunvalet är räknade har (S) 38,8 procent, vilket är en ökning med 5,1 procent. (SD) får 4,4 procent vilket är en ökning med 10,9 procent. (C) får 18 procent, vilket är en minskning med 3,5 procent och (SJVP) får 7,6 procent, en minskning med 11,9 procent enligt de preliminära siffrorna. Om resultatet står sig innebär det att (S) ökar 2 mandat och (SD) ökar med 3 mandat medan (C) tappar 1 mandat och (SJVP) tappar 3 mandat.

I Övertorneå har 80 procent av rösterna i kommunvalet räknats, och just nu får (S) 19,9 procent vilket är en minskning med hela 16,9 procent. Nystartade Framtid S får 15,5 procent av rösterna. (C) får 27,1 procent vilket är en ökning med 3,1 procent. (SJVP) får 16,6 procent vilket är en ökning med 6,6 procent. Om resultatet står sig innebär det att (S) tappar 4 mandat medan (C), (KD) och (SJVP) ökar ett mandat var.

I Pajala är 83 procent av rösterna räknade och (S) ligger ganska stabilt på 28,8 procent, en minskning med 0,4 procent. Framtid S får 18,8 procent, en minskning med 0,3 procent. I Pajala ser det ut som att både (SD) och (C) kommer att få mandat. (SD) får 6,3 procent, en ökning med 4,3 procent. C får 5,1 procent, en ökning med 2,8 procent. Om resultaten står sig innebär det att (S) och (M) tappar ett mandat var medan (C) och (SD) får ett mandat var.